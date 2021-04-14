台中市北區一所私立幼兒園日前發生群聚感染，7位孩童出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，經醫生診斷為病毒性腸胃炎，該班已停課一周加強消毒。台中市教育局表示，幼兒園內有水塔且另有儲水，並非沒水洗手，且洗完手後使用酒精再次消毒，就醫時初步評估疑似食物中毒，市府已採樣送驗儘速查明感染原因。
教育局接獲私立幼兒園通報，4月8日有1名大班幼生出現嘔吐症狀，當日由家長帶回就醫，經診斷為病毒性腸胃炎；4月10日又有6名幼生出現腹瀉、嘔吐及發燒等類似症狀，經診斷同樣為病毒性腸胃炎，幼兒園評估後決定該班停課一周，並加強班內消毒。
針對外界關心感染是否因限水導致未洗手？教育局澄清，幼兒園內有4個水塔，供350名幼生使用，停水期間各樓層廁所均備有水桶，教室洗手台也有儲水，並無幼生沒水洗手情形，且洗完手後，教師均會使用酒精再次為幼生噴手消毒，落實手部清潔。
此外，院方收治患童時，初步評估疑似食物中毒，已通報轄區衛生所，教育局及台中市食品藥物安全處已於4月12日到園稽查並採樣送驗，報告將於2至3周後出爐；教育局提醒該園持續關注生病幼生後續恢復情形，以及食物儲放環境衛生，並持續做好儲水工作。
(中時 )
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