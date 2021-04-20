荷蘭電信監管機構周一表示，在當地新聞媒體「民眾報」(De Volkskant)報導指稱，華為員工可能在2010年不當地訪問和進入荷蘭皇家電信(KPN NV)之後，該機構已經著手展開調查。

荷蘭皇家電信周一指稱，據其了解，設備供應商華為並沒有不當地監控任何行動用戶。華為是荷蘭皇家電信的4G行動網路最大的設備供應商。華為也駁斥了該則報導。

荷蘭電信監管機關Agentschap Telecom在聲明中表示，將檢查荷蘭皇家電信目前的安全措施是否足夠，並在約一個月後發布初步調查報告。

(時報資訊)