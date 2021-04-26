26日，根據韓國文化觀光協會統計，2020年新冠疫情爆發元年，韓國民眾在旅遊與休閒方面的消費支出，大概減少了至少20％。

新冠疫情使然下，國外旅客不得其門而入韓國，觀光客消費金額更是暴減近80％，所以韓國旅遊相關產業，受到新冠病毒的影響衝擊也最大。

該報告指出，2020年時，韓國人在休閒旅遊方面的支出在134.89兆韓元約1210億美元左右，年減37.68兆韓元，減幅為21.8％。

同時，外國遊客消費更是大減76.6％，至1.66兆韓元，至於當地韓人的支出也降19.5％，至133.24兆韓元。

2020年的12月，應是最慘的一個月。因為韓國當時正面臨第三波感染期，休閒旅遊的支出更是下降45.7％，至7.54兆韓元。而在3月冠病毒剛開始肆虐時，休閒旅遊開銷是少了33.5％。

受疫情打擊最大的產業，想當然爾也是休閒旅遊業，至少短收83.5％，為4071億韓元。

韓國休閒旅遊業內營收減少的比例，若細分來看，博弈業為78.8％，免稅商品為73.5％，航空運輸業為71.7％，紀念品與土產店為59.2％，旅遊住宿業為45.4％。

不過，汽車租賃業卻意外成長4.7％，達5,317億韓元。

(時報資訊)