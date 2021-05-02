諾富特飯店疫情持續擴大，疫情升溫，加上確診個案案1129日前曾到嘉縣熱門景點旅遊，引發熱議，縣府也立即消毒並派員宣導。根據統計，截至5月1日為止嘉義縣施打新冠肺炎疫苗的共有1011人，嘉義市則有1140人，縣市合計超過2000人，嘉縣3日起也將開放14個衛生所加入接種疫苗行列。

中央流行疫情指揮中心昨天公布新冠肺炎本土案例第1129案多位家屬確診，其中包括同遊嘉義的案夫1135案，嘉義縣衛生局長趙紋華說，1日已完成民宿業者、大嘉義得火雞肉飯、奮起湖老街及阿里山遊樂區內等環境區域消毒，並同步查核縣內防疫旅館，2日針對奮起湖老街商圈店家發放漂白水、進行實地衛教及健康監測。

目前中央流行疫情指揮中心開放第1到6類實施對象接種公費AZ疫苗，嘉縣原由嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛生福利部朴子醫院、台中榮總嘉義灣橋分院4家專責醫院提供接種服務，為提高民眾接種便利性，開放太保市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、水上鄉、中埔鄉、梅山鄉、番路鄉及阿里山鄉14個衛生所，5月3日起公費疫苗接種對象可打電話到衛生所預約接種。

嘉義市則聖馬爾定、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院有新冠肺炎公費疫苗門診，聖馬爾定醫院的旅遊醫學門診同時也提供自費疫苗接種，另有關多劑型的施打方式，若當日預約之後，僅開一瓶則希望至少有8人接種；若當天開一瓶以上，則最後一瓶至少需為6人施打。

(中時 )