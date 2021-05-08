日本新冠肺炎疫情又再次邁入高峰，讓日本政府7日宣布東京、大阪、京都與兵庫4都府縣，原本11日到期的緊急事態再度延期，也讓外界擔心東京奧運的舉辦是否受影響；對此，日本首相菅義偉則矢言，奧運將如期照常登場。不過，日本民間線上連署取消東京奧運的人數已逾20萬人。

日本放送協會(NHK)報導指出，針對外界質疑東京奧運舉行恐讓疫情雪上加霜，菅義偉則表示正努力避免疫情擴散。目前政府的防疫政策將以飲食為核心，祭出關閉大型商業設施、暫停餐飲業提供酒精飲料，以及限制酒精飲料進口，以抑制疫情的擴散。

另一方面，日本政府將以每日接種100萬劑疫苗，防止疫情進一步擴散，目前計畫為年長者於7月底前接種。菅義偉重申，只要防疫措施獲得遵守，日本就能舉辦安全而具保障的奧運賽事。

相較於首相的信心滿滿，日本民間已出現連署要求取消東京奧運與殘障奧運賽事，且短短3天內連署人數就已達20.6萬人。該項活動發起人為日本律師兼政治人物宇都宮健兒，活動則在Change.org網站上進行。

該活動主張，若不取消東京奧運，不但會對運動員安全與日本醫療體系帶來嚴重威脅，若疫情在賽事期間擴散更會重創日本，故宇都宮健兒呼籲日本民眾連署取消東京奧運。NHK指出，最快下周便會將連署結果遞交日本政府。

(中時新聞網)