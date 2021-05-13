新冠肺炎疫情進入二級警戒，外貿協會及高雄市政府13日主辦的高雄智造論壇，延後舉行，13日開始的4場加工處徵才1,600職缺的活動，也宣告取消。

加工處13日表示，由於畢業季即將到來，為了協助企業覓得好人才，經濟部加工出口區管理在畢業季前夕超前部署，原本規劃在前鎮、臺中港、楠梓及屏東科技園區，分別在5月13日、18日、28日及29日舉辦現場徵才活動，預計釋出逾1,600個職缺。

由於國內疫情升溫，加工處13日指出，考量防疫優先，配合中央疫情指揮中心相關新規範，13日起至6月8日為止，停辦徵才活動，但各就業服務台的服務不停歇，協助民眾求職諮詢。

加工處指出，因應疫情升溫，園區防疫再升級，除配合指揮中心相關新規範，原則上停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動，也持續於管理處行政大樓公共場所、設施、宿舍落實執行實聯制及環境消毒，並準備額溫槍、口罩、75％酒精、乾洗手等防疫器材。

外貿協會表示，原訂13日由外貿協會及高雄市政府主辦的「TA x 高雄智造，跨境啟航」論壇方，因應全台疫情升溫，該活動將延期辦理。

(工商 )