香港財政司長陳茂波2日在網誌發文表示，香港已經歷連續六季的經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，期間港府消費支出增加6％至10％，部分抵消私人消費支出的萎縮，發揮逆周期的支持作用。

香港信報報導，陳茂波指出，隨著出口及投資等環節漸趨改善，香港2021年第一季經濟表現會有可觀的增長，但受到疫情及社交距離措施影響，部分行業的經營仍然深受壓力，令經濟復甦的步伐出現不平衡的情況。

陳茂波又指，「財政預算案」獲立法會通過後，其中各項支援措施也會全速推進落實，讓民眾和企業早日受惠，緩減經濟改善不平衡的部分壓力。

陳茂波提到，通脹掛鉤債券iBond，會在5月稍後時間推出。另外，預算案提出「百分百擔保個人特惠貸款計畫」，4月26日當周中已開始接受申請，前3天已收到約7千起貸款申請，初步獲批個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

(工商 )