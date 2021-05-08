馬英九籲回到九二共識 蘇貞昌：習近平的九二共識是一國兩制 要併吞台灣

前總統馬英九今日於一場研討會中呼籲民進黨政府，兩岸要重啟對話，回到以前的九二共識，行政院長蘇貞昌下午也回應了，他說，「請馬前總統看看香港、看看新疆，就知道不要再沉迷這一個已經被中國否決的什麼九二共識。」

蘇貞昌8日下午至台南參加嘉南大圳開工滿百紀念活動時說，所謂「九二共識」已經被習近平定調就是「一國兩制台灣方案」，這就是要把台灣併吞，這個已經被台灣所有絕大多數民意所深惡痛絕。「我們應該要好好的自立自強，好好的把台灣民主自由守住，才不會像今天香港這樣。」

此外，各國紛紛表態挺台加入世界衛生大會，蘇貞昌說，在蔡總統領導下，這幾年來，台灣不但在自由民主的堅持、進步受到肯定，尤其在防疫工作上，更讓世界誇讚。

蘇貞昌說，不但七大工業國G7會議挺台灣，法國參議院更以304：0票來支持台灣加入WHA，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也明白表示美國支持，呼籲各國支持台灣加入WHA，才能把台灣的貢獻和台灣對於相關防疫的成績，讓世界各國分享，這才是對世界最好。

蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，台灣的努力漸漸被世界看見並肯定，主要的大國紛紛為台灣發聲相挺，台灣「得道多助」，大家繼續努力，台灣不但會在世界有一席之地，而且台灣一定會得到愈來愈多的支持。

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(中時 )