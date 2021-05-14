新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌昨晚夜訪中央疫情指揮中心，為辛苦的防疫指揮官陳時中和防疫人員加油打氣，對此，國民黨新北市議員葉元之批評，防疫已經很辛苦，蘇大院長還有空去作秀，結果只是逼指揮中心的工作人員不能休息，還要花精力應付蘇，真是有政府會作秀。

蘇貞昌昨（13日）在臉書說，他開完國安會議、台電應變會議後，晚上來到指揮中心，為辛苦的防疫團隊打氣，也要告訴國人同胞，有一群堅守崗位的防疫人員每天這樣全力以赴，只要大家做好個人防疫，遵照指揮中心的指引，一定可以一起度過這波疫情。

對於蘇貞昌的參訪，葉元之昨在臉書發文批評，全台大停電、疫情大爆發、疫苗打不到、各地缺水、台鐵改革遲緩釀重大意外，蘇大院長還有空去作秀，逼得指揮中心辛苦的工作人員不能休息，必須去應付蘇；葉元之在文末譏諷，「有政府會作秀」、「台鐵事故的責任請先說清楚」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「沒事兒，用愛發電 用肺發電，燒乾淨的煤！還會怪百姓開太多冷氣造成發電廠過載！給您按個讚喔」、「戴著口罩喝下午茶？這秀做的精彩」、「辛不辛苦，天知道！一顆老鼠屎，壞一鍋粥！人民也知道！唱高調，搞文宣，加謊言，獨裁，抹黑，顛倒黑白，天和人民都知道！」、「討人厭的人，去那邊作秀基層還要伺候他」。

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(中時新聞網)