日本《日經亞洲評論》14日以〈面對面的外交讓中國在東南亞占優勢〉為題報導，自疫情暴發以來，北京的高級外交官接二連三外訪，立場不妥協的同時，又不乏靈活的肢體語言，與東南亞鄰國肩並肩地站在一起。由於在東南亞與中國爭奪影響力的對手，各自陷入國內問題，不願意出訪或接待訪客，北京因此抓住了機會，在關鍵時刻增加會面時間，總數超過美日印澳總和。

陸媒《環球時報》引述報導指出，近期，印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡四國外長在一周內接連訪華，就疫情、疫苗合作、經濟復甦和緬甸危機等問題會晤中國國務委員兼外長王毅。

《日經亞洲評論》稱，去年8月以來，中國官員至少在21個不同場合，會晤了東南亞國家領導人或部長，面對面會談的次數比來自「四方安全對話」的對手──澳洲、印度、日本和美國加起來還要多。

在東南亞開展外交工作時，面對面會晤可以發揮事半功倍作用。疫情期間，國際旅行變得麻煩且存在潛在健康風險，親自到訪能顯示出更大誠意。

《日經亞洲評論》分析，所以，中國在東南亞穿梭外交的第一點經驗是，通話和視訊會議不能代替老式的當面會談。相比之下，除了零星的面對面部長級會議外，美、澳、日等國官員只是保持與東南亞國家的遠距離溝通管道。外交官們私下稱，這些對話很僵硬，難以建立互信和個人關係。

第二點經驗是，中國往往更願意向其鄰國和其他發展中國家展示不同於西方所謂「戰狼外交」的一面。除了訪問，中國外交官在東南亞的外交活動手法也更加細膩。

第三點經驗是，該地區非常需要北京。西方官員往往把柬埔寨和寮國當作中國的附庸而嗤之以鼻，同時想要煽動不信任，試圖讓東南亞國家疏遠中國。但是，東南亞各國政府在平衡對中國的不信任和順從方面有著幾十年的經驗。

東南亞國家領導人更清楚的是，如果沒有中國這個重要的經濟夥伴，以及在許多情況下供應疫苗並與他們並肩作戰，他們的國家就無法擺脫這場疫情。

(中時 )