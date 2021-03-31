AZ新冠疫苗開打後，德國至今有9人因罕見血栓症狀喪命，擔憂疫苗可能引發的血栓風險，德國政府30日決定，停止讓60歲以下民眾施打AZ疫苗。

AZ新冠疫苗開打後，德國至今有9人因罕見血栓症狀喪命，擔憂AZ疫苗可能引發的血栓風險，繼加拿大之後，德國政府昨（30）日決定，停止讓60歲以下民眾施打AZ疫苗。

綜合德國之聲、美聯社報導，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）及16個邦衛生首長昨日召開緊急會議，決定停止讓60歲以下民眾施打AZ疫苗，不過若經過醫生風險評估及詳盡說明，並且獲得醫生批准，被歸類為新冠重症高風險族群的60歲以下民眾仍可施打疫苗。

德國政府同樣基於罕見血栓風險停打AZ疫苗，史巴恩昨日表示，儘管引發的副作用風險在統計數據上很小，但仍須嚴肅看待。

報導指出，德國政府是在聽取獨立疫苗專家小組的建議，以及相關權責機關公布的新數據後做出決定，數據顯示，接種AZ疫苗的民眾中，腦部形成不尋常血栓的案例有所上升。

德國負責審批疫苗的官方機構保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）日前公布數據，截至29日，境內一共發生31起稱為腦靜脈竇血栓（Cerebral venous sinus thrombosis，CVST）的罕見血栓案例，當中9人喪命。患者年紀介於20至63歲之間，包含29名女性、2名男性。德國目前一共施打了270萬劑AZ疫苗。

在德國政府做出決定之前，首都柏林及人口數最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）已在周二暫停讓較年輕的族群施打AZ疫苗。在此之前，加拿大也以血栓風險為由，於29日宣布暫停55歲以下民眾施打AZ疫苗。

因應血栓疑慮，十多個歐洲、亞洲國家先前暫緩施打AZ疫苗，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）後續展開調查，18日公布調查結果，指出AZ疫苗安全且有效，和血栓風險上升無關，不過歐盟藥品管理局也坦言，無法排除引發腦靜脈竇血栓風險，整體而言，認定施打疫苗的好處大於風險。

目前多數國家已重新開放民眾施打AZ疫苗，不過包括法國、瑞典、芬蘭等都僅開放年長者施打。

(中時新聞網)