桃園市由衛生局王文彥局長（前左一）及醫師公會莫振東理事長（前左二）挽袖帶頭接種。（姜霏攝）

中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎疫苗於6日起擴大施打對象，開放所有具執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所及診所工作人員施打，桃園市由衛生局王文彥局長及醫師公會莫振東理事長挽袖帶頭接種，呼籲醫護人員放心、踴躍接種，以避免因感染新冠肺炎成為傳染源或影響其醫療照護工作。

王文彥說，衛生局統計截至昨天，桃園市共有7家新冠肺炎疫苗接種合約醫院，分配到約4400劑疫苗，3月22日開打至今有2064人接種，王文彥提到，雖然目前的接種率並不高，但是和醫師公會理事長等醫療團隊一致認為AZ疫苗相當安全，且醫護人員施打疫苗後，不僅能避免感染疫情，也能保護家人、朋友。

王文彥透露，當中央開放第二順位施打對象「中央及地方政府防疫人員」時，桃園市長鄭文燦會第一個帶頭施打疫苗。王文彥也提到，國家監管機關在疫苗開始使用前，會審視所有臨床試驗資料，在預期效益大於風險的前提下予以授權使用，進而建議接種對象及方式，而開始使用後也會持續監控疫苗的安全性，以確保疫苗對所有接種者都是安全的，且歐盟與WHO皆評估AZ疫苗接種的利大於弊。

衛生局表示，桃園市目前7家新冠疫苗合約醫療院所，分別為林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院、國軍桃園總醫院、聖保祿醫院及天晟醫院，符合資格者可採網路或電話方式預約接種。

衛生局也提醒，疾管署在Line聊天機器人「疾管家」新建立新冠肺炎疫苗接種後健康回報系統「Taiwan V -Watch」，讓接種疫苗者能夠以手機回報健康情況及獲得相關衛教資訊，疫苗接種者可多加利用。截至3月止全國已接種14400人，僅通報55起疫苗接種後不良事件，多數為非嚴重之疫苗接種後不良事件，主要症狀為發燒、肌肉痛、四肢痠痛、頭痛、注射部位紅、腫、痛、麻、畏寒等。

(中時 )