因應「供5停2」分區供水，世界健身俱樂部台中15場館淋浴設施「供4停3」，有會員大喊不便，也有人支持共體時艱。（王文吉攝）

台中鬧水荒，4月6日起水情轉為紅燈，並實施「供5停2」分區供水。國內健身龍頭世界健身俱樂部也宣布，台中15場館從4月5日起關閉游泳池及三溫暖，因停水之前必須儲水提供空調系統使用，淋浴超前部署實施「供4停3」，至於減壓的豐原、烏日兩館仍提供淋浴。

國內健身房龍頭「World Gym世界健身俱樂部」因應台中實施「供5停2」分區供水，近日貼出公告宣布「因中部地區水情嚴峻，自來水公司通知實施供五停二分區停水，遵照政府停水政策，於旱災結束前，4月5日起全天暫停開放三溫暖設備、泳池使用」。

由於台中市限水措施分為甲、乙區，世界健身俱樂部淋浴設施超前部署實施「供4停3」，被劃入甲區的場館則是星期一、二、三停水。乙區的場館則是星期三、四、五停水，至於飲水機、洗手間、空調用水則不受影響。

世界健身俱樂部說明，因停水之前必須儲水提供空調系統使用，所以要提前一天停水；至於實施減壓供水的豐原跟烏日兩館淋浴設施不受影響，但仍呼籲會員配合淋浴時間3分鐘以內，抗旱時期珍惜水資源。

世界健身俱樂部台中15場館淋浴「供4停3」消息一出，隨即有民眾大喊不便，考慮「暫時請假、保留會籍」，但也有人支持共體時艱。

(中時 )