台灣旱象難解，苗栗、台中及北彰化已開始實施「供五停二」的限水政策，氣象局長鄭明典今分享衛星水氣頻道的影像指出，今天有股高層水氣通過台灣上空，有下雨機會，很美的螺旋線條代表中高層水氣含量，越白越濕，讓不少網友興奮直呼，快下吧！

氣象局長鄭明典今在臉書分享衛星水氣頻道的影像（紅外線雲圖的一種）表示，很美的螺旋線條，代表中高層水氣含量，越白越濕。副高的乾區還是很明顯，但今天有股高層水氣通過台灣上空，表示台灣上空高氣壓稍微偏離，有下雨的機會。

許多網友見狀留言表示，「雨啊！拜託下在台中，台中歡迎你」、「快下吧，緩緩下就好」、「熱烈歡迎」、「還是在東半部與北部」、「台南好渴啊！」

鄭明典表示今（8日）有下雨的機會，並分享今起至下周日（11日）的降雨趨勢圖。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

氣象局表示，今東北季風增強，明（9日）受東北季風影響，北部、東北部天氣轉涼，基隆北海岸及東北部地區有雨，台灣北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，屏東地區及金門、馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖為多雲，今晚起基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生的機率。

氣象達人彭啟明在臉書上表示，這幾波的東北風，所帶來的水氣並不多，僅北部、東半部迎風面有雨，因地形發展出來的局部降雨較為顯著，桃園以北到東半部是局部偶陣雨。中南部仍看不到有較大雨勢發展，未來一到兩周仍難有減緩旱象的可能性。

(中時新聞網)