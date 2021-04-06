日月潭底整片土地龜裂，恐怖乾旱景象嚇歪網友。（圖／翻攝自路上觀察學院）

缺水嚴重！南投日月潭水位大降，一名網友分享「日月潭伊達邵」的照片，從中可見乾枯的湖底寸草不生，看上去一點水份都沒有，土色地面龜裂成細小塊狀，看起來非常震撼，不少網友見狀直呼，乾旱好可怕，並開玩笑說，以往都是泳渡日月潭，感覺今年可以改辦路跑活動。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》PO出日月潭伊達邵的照片，從照片中可見，乾枯的潭底一點水都沒有，土地上布滿龜裂的痕跡，與3月底缺水的景象相比，兩者有著天壤之別，當時日月潭被人戲稱是「日月草原」，但至少潭底還看得見濕潤的淤泥和剛冒出來的雜草。

網友分享日月潭底露出大片草原的驚人畫面。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

日月潭最新慘況曝光後引起網友熱烈討論，「清明連假連一滴雨都沒下真想哭」、「好難想像變成這樣」、「太扯了吧」、「好嚴重...乾旱好可怕」、「天啊！伊達邵那麼乾枯喔！水社那邊是還有水」、「剛才以為是哪裡的非洲國家，好可怕，乾涸成這樣」。

也有網友見狀直呼泳渡可改為路跑了！「來參加一年一度的，慢跑日月潭」、「以前是要泳渡日月潭，現在可以辦路跑日月潭了」、「橫越日月潭今年可創下史上最快記錄了」、「泳渡日月潭選手表示：今年ez（簡單）的」「想當年泳渡從這上岸，現在可以走下去了」。

另有網友則開玩笑說，看到日月潭乾成這樣，讓他很想要下去找一下自己遺失的蛙鏡，對此原PO也在留言處回應說，拍照那天下去潭底看，的確有看到好幾副蛙境呦。

日月潭底如今整片土地龜裂，讓人看了怵目驚心，一名網友更分享去年10月一片碧水、風光無限的照片，驚人對比讓人看傻。（圖／翻攝自路上觀察學院）

(中時新聞網)