中部乾旱無解，南投日月潭水位大降，一名網友分享潭底露出草原的驚人照片，嚇壞許多網友，直呼不可思議，從未看過日月潭這種景象。當地居民憂心，再這樣下去，「日月潭恐怕要變成日月草原了」。
「老天爺，幫幫忙，這個U應該在日月潭水上，而不是在日月潭的草原上。」原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享，原先浮在水面上的U型浮台，竟直接沉底了！乾涸潭底露出大片草原，環湖自行車道如今已不再被翠綠湖水包圍，取而代之的是土黃色淤泥和剛冒出來的雜草。
網友大驚，不敢相信日月潭怎麼可以乾成這樣，「日月潭該不會變成日月草原吧」、「何止日月草原，再不下雨，日月森林都有可能」。有網友分享一個月前的原地照，水位迅速下降，潭底直接長出草。
觀光局日月潭風景區管理處表示，由於水位不斷下降，已出現遊艇靠泊時發生困難，考慮遊客走在碼頭、引橋的安全，決定自4月1日起暫時封閉朝霧、玄光寺兩座碼頭，未來將視水情做滾動式調整。
(中時新聞網)
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