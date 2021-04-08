台中民宅內，惡劣飼主以籠子飼養10隻成年貓，每隻貓身體狀況惡劣，有眼球萎縮、呼吸道感染、皮膚病等狀況。（圖／翻攝自邵柏虎臉書）

台中市民宅內竟有環境恐怖的非法貓隻繁殖場；台中市動保處與動保人士日前發現1處民宅環境髒亂、貓咪排泄物堆積下，以籠子飼養10隻成年貓，每隻貓身體狀況惡劣，有眼球萎縮、呼吸道感染、皮膚病等狀況，疑似是寵物店將交配繁殖後的幼貓帶至店內販賣，但卻隨意照顧屋內的貓；目前已經店內40隻貓、屋內10隻貓全數安置並緊急治療。

「新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會」理事長邵柏虎日前在臉書上公開1起寵物遭虐事件，台中1間寵物店私下在民宅飼養10隻成貓，每隻貓的飼養籠內環境髒亂、排泄物堆積，貓的身體狀況也不好，不但毛髮糾結、患皮膚病、呼吸道感染等，公開的照片中，還可以看見貓眼球萎縮、毛髮上有黑色結塊，臉上多處傷口等，目前已全數送醫中。

邵柏虎表示，該寵物店疑似將這些未絕育的貓在民宅內不斷繁殖，再將新生的幼貓帶到寵物店販賣，台中市動保處日前到現場調查後，將屋內10隻成年貓和寵物店內38隻成年貓、2隻幼貓全數進行緊急安置，身體狀況較差的貓則送往醫院治療；目前動保處已將該業者列為認養黑名單、廢止其特定寵物業許可、撤銷其108年評鑑等第。

邵柏虎痛批，該店展示漂亮健康的貓，私下卻在其他地點惡劣飼養公貓、母貓，因此質疑政府稽查政策有漏洞，「如何讓靠動物賺錢，又沒道德的業者，能夠全數被查出淘汰，是台灣未來要努力的方向」；許多網友則留言說，「好恨繁殖場，拒絕買賣，支持認養」、「令人心痛」、「不要再買了！他們的父母水深火熱」。

(中時新聞網)