宥勝參加大甲媽遶境。(取自宥勝之旅粉專)

宥勝夫妻跟著大甲媽遶境。(取自宥勝之旅粉專)

藝人宥勝去年帶著一家四口參加大甲媽祖遶境，為妻子林慈惠的手術祈福，今年他也陪著妻子一同參加遶境，並和粉絲們分享現場盛況。同樣跟隨大甲媽遶境的國民黨副秘書長顏寬恒12日在臉書PO出一張和宥勝夫妻的合照，提到宥勝一家人今年養了貓，蓋了房子在台中海線定居下來，希望他們一切順利。貼文曝光後，已有超過8千名網友按讚，留言表示「觸動人心」。

宥勝今年在參加遶境之前就曾在臉書透露，去年從溪洲公園出發時，原本希望一路徒步到新港奉天宮，但到一半就放棄了，但或許是因為熱血？又或是因為路程中的感動？後來妻子心臟手術順利完成時，竟開始唸唸不忘她沒有走完的那段路。於是宥勝說，今年只好使命必達，用盡過去所學，讓妻子一步一步、靠自己的力量，去完成她心中的承諾，也就是一起參加遶境。

顏寬恒12日貼文提到，在跟隨媽祖婆遶境的緣分裡，學到一件事，那就是媽祖庇佑的慈愛是不會有分別的，不管你是誰，只要你願意，祂都會包容與接納你。他透露，自己一直很敬佩宥勝開著露營車帶著全家人四處冒險旅行的自由與勇氣，去年聽說他為了夫人動手術祈福而來參加媽祖婆的遶境，心中一直有些惦記。

而今年顏寬恒和宥勝夫妻在大甲媽遶境中碰面，顏寬恒說，今年洋溢著幸福的宥勝一家人，他們家養了貓，蓋了房子在台中海線定居下來，今年的生活有了許多改變，跟他們道別時希望他們一切順利，宥勝的新戲能夠受歡迎，林慈惠的網路店面能夠生意興隆，有媽祖婆的保庇，相信一切都會好好的。

最後，顏寬恒更開玩笑地說，「但是，宥勝家的新貓咪會不會因為主人離開太久而生氣，這就不是媽祖娘娘能夠介入的事了...」。

另外，其實顏寬恒為了想陪伴孫女長大，之前就在臉書宣布要減肥，在減肥期間遇到大甲媽遶境，也在臉書提醒民眾「歡迎合照但請勿餵食」，今(14日)更透露最新體重為88公斤，比之前瘦了1.5公斤。

(中時新聞網)