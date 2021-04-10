屏東一名55歲黃姓男子追求29歲的曾姓女子不成，竟密謀一場假車禍擄殺曾女。今（10日）上午屏東地院裁定黃男羈押禁見，檢警會同法醫與家屬驗屍，曾女的丈夫到場不發一語，神情難過，並在業者的陪同下，自座車拿出白紗禮服，盼能讓愛妻漂亮的走完最後一程。

警方指出，8日晚間10時獲民眾通報，指稱萬丹鄉大昌路發生車禍，但到場時卻發現，肇事者將傷者載離，附近的醫院卻未有傷者就診紀錄，警方察覺事態不妙，火速成立專案小組追查。

警方經交叉比對，循線找出肇事車輛戶籍地址，查出嫌犯是55歲黃姓男子，黃男自知難逃法網，於9日上午6時前往分局投案，到場後卻避重就輕，隻字不提被害人的下落，只提自己駕車撞到人。

隨後，警方於同12時許於黃男住處地毯式搜索，於其住處50公尺外的空屋發現曾姓女子躺在地板上，雖經緊急送醫，但曾女已死亡多時，無力回天。

警方調查，黃男愛慕曾女多時，前後騷擾曾女多次，是警方的頭痛人物之一，曾遭警方依法移送裁處，但黃男卻死性不改，此次做案前，心思縝密的先拔除行車紀錄器記憶卡，發生車禍後，還謊稱要載被害人去醫院，手機也立刻關機躲避追緝，最終仍栽在警方手中。

屏東假車禍命案，曾女在屏東市一家手機通訊行上班，長相甜美。（摘自臉書）

黃男在犯行曝光後，仍舊不配合辦案，態度惡劣，檢方認定黃男涉犯五年以上重罪，有湮滅證據與逃亡之虞，10日上午向法院聲請羈押禁見獲准，同時於上午會同法醫及家屬進行解剖，確切釐清死因。

據了解，曾女與丈夫新婚不久，其丈夫今日上午抵達殯儀館時面色哀傷，不發一語，同時在殯葬業者的陪同下，自座車拿出一件白色婚紗禮服，希望妻子能漂亮的走完最後一程。

(中時新聞網)