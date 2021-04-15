曾因殺警案被判死定讞、後經重審改判無罪的鄭性澤，2019年以重審獲釋前遭囚4322天，獲補償金1728萬8000元。但鄭又指控當初逮捕他的豐原分局員警涉嫌對他刑求，不但以濕毛巾覆蓋口鼻還用電擊棒電下體，逼迫他寫下自白書，因此對警方求償精神撫慰金165萬元。但法官認為他無法敘明及舉證，予以駁回。

鄭性澤向法院主張，他在2002年1月6日遭逮捕後，員警將他帶到疑似地下室內，以繩索綑綁再以毛巾覆蓋口鼻的方式灌水，還恐嚇他要用辣椒水灌濕毛巾。鄭還指控，員警還在他下體及拇指進行電擊，用刑求手段逼他寫自白書，期間還遭到毆打他頭部，他最後被迫寫下自白書，而遭檢方依殺人罪起訴、判死確定，造成冤獄4322天。

鄭性澤案殺警案發生在2002年的台中豐原「十三姨KTV」，鄭性澤與羅武雄到KTV飲酒，包廂內有人開槍掃射酒瓶，警方趕到，雙方發生槍戰，致員警蘇憲丕死亡、羅武雄也當場遭擊斃，鄭性澤則被控殺警遭判死刑，直到4年前再審後，2017年改判無罪確定。

鄭去年以他遭囚禁4322天，向台中高分院聲請每天5000元、總計2161萬元刑事補償，但台中高分院認為，鄭確實在殺警案現場、身上也有從羅武雄取得的2支改造手槍及子彈，認鄭有違法不當行為在先，有可歸責事由，決定每天刑事補償金為4000元，總金額1728萬8000元。

當時鄭向司法院刑事補償法庭聲請覆審，強調他持有改造槍彈，已經判罪確定且服刑完畢，與他被指涉殺警案遭囚無關，請求每天5000元、總計2161萬元刑事補償金。

但鄭性澤對於遭到刑求部分主張，法官認為由於鄭性澤難以敘明、舉證，因此認定鄭請求賠償無理由，予以駁回。

(中時新聞網)