前太電董事長孫道存因掏空案涉偽造文書罪入監3年，他又因侵占基金會近1.4億元被判刑1年6月，歷審裁定兩案執行4年3月徒刑，孫不服提再抗告，他說已71歲且生病，請求減輕刑度讓他免再度入獄，但遭最高法院駁回確定。孫13日已入監回籠。

孫因掏空太平洋電線電纜公司近200億元，被依偽造私文書等罪判 刑3年定讞，去年元旦他服刑期滿出獄後，又因當初涉及掏空公司及 逃漏稅等案，遭投資人求償及行政執行，他因缺錢竟從9年前把自己 擔任董事長的基金會資金挪為己用，侵占1億3939萬多元遭羈押。

後來孫道存獲3000萬交保，案經北院審結，今年1月他遭判刑1年6月確定，檢 察官就孫涉及掏空太電資產、公益侵占兩案聲請定合併執行刑。

台北地院今年2月裁定，孫道存兩案合併執行有期徒刑4年3月，扣除 已執行完畢的3年徒刑，孫剩餘刑期仍有1年3月，必須再度入監，他不服裁定，因此向高院提起抗告。

孫道存說，他已71歲且罹患疾病，生命十分有限，所犯的偽造文書 等罪已入監執行完畢，深切體悟犯罪不可行，沒有再次入監矯正的必 要，如果再關1年3月所造成的痛苦將成等比增加，有偏重過苛的情況 ，請求減刑改定執行刑為3年2月。

高院認為，孫涉犯的前後兩案犯罪動機及情境不同，有必要入獄服 刑，且他的身體狀況在發監執行後，監所可依醫囑妥善照料，如果讓 他減縮刑期，無法貫徹量刑公平正義的理念，今年3月駁回抗告，他提再抗告，被最高法院駁回確定。

(中時 )