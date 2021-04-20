為人師表竟淪為教育界「攝」狼！台北市一名補習班數學男老師，去（2020）年遭女學生指控，2002年起長達9年的時間，要求自家女學生穿短裙上課，好讓他從桌下偷拍妙齡少女的裙底風光。檢警搜索後，成功查獲數十名受害女學生裙下不雅照，狼師亦坦承犯行，台北地院遂於今（20）日依對未成年妨害秘密等罪，判處狼師2個「對未成年妨害秘密罪」，應執行7月徒刑，可易科罰金，以3000元折算1天。

據北檢起訴內容指出，年約53歲的變態男教師，一直以來採小班教學制，且專收國、高中生，豈料2020年間，一名女學生如廁時發現隔間門外出現人影，驚覺老師會尾隨偷拍，於是趕緊回家求助父母，請求報案。

檢警獲報後，隨即帶搜索票前往狼男家中和補習班，查扣隨身碟、電腦等證物，發現2001年至2020年間女學生裙底風光照約莫有40個資料夾，數量驚人。無奈照片裡僅有被害人下半身，難以辨識身分，警方僅能就上頭的列表註記循線找到7位被害人，其中僅2人提告。

狼師遭起訴後頻頻表示後悔，辯稱自己本性不壞，與學生素來互動良好，從不開黃腔，某被害女學生甚至願意繼續讓他教學，因此盼法官輕判，與被害人進行調解。最終台北地院今（20）日依對未成年妨害秘密等罪，判處該男2個「對未成年妨害秘密罪」，應執行7月徒刑，可易科罰金，以3000元折算1天。

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(中時新聞網)