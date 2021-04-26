華航到26日為止一周內有9名機師確診，有關官員指出，確診機師囊括4種機型，其中關係華航業績最大的747全貨機共有4名機師確診，A350與A330各有兩人，777有一名，也就是中長程線雙走道客機都有人染疫，從好處看，沒有集中在目前最重要的生財工具747上，但分散在不同機型，就怕受影響人數擴散。

據透露，華航747機師超過380名，去年疫情發生後，客機閒置比例高，因此載客量大、耗油量高的747客機實際上都已停飛，並在本月正式退役，因此747機師人數相對充足，日前有航空公司要求放寬機師值勤時間，華航就曾對外表示公司人員調度沒有困難。

華航為了加速機師篩檢與接種疫苗速度，已表示會適度調整航班，據了解會儘量不減貨運航班，客機也可以隨時挪來當貨機用，但還要看後續篩檢是不是陸續出現未爆彈。客運部分因為目前飛的航班原本就不多，估計需要減掉的航班也不多。

華航共有5種機型，目前飛短程線的737單走道客機沒有傳出機師染疫事件。

(工商 )