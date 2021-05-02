華航再增1機師血清抗體陽性 30多歲俄羅斯男 14:172021/05/02 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今再增1華航機師驗出血清抗體陽性。（圖／記者陳麒全攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今宣布，華航1279名機師採檢專案，新增1名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師。 該名機師主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離，4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；因在台無同住對象，故無匡列接觸者。 本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。 國軍化學兵出動 華航園區深度消毒 機師染疫擴大 化學兵進駐華航園區消毒 (中時 ) #機師 #採檢 #陰性 #華航 #血清抗體陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 境外移入＋3 發燒遊覽車司機陰性 04:102021/05/02 焦點要聞 和諾富特主管同病毒序列3機師 期間沒接觸卻染疫 14:412021/05/02 生活 桃環局針對個案足跡持續一週消毒 404處熱點定期清消 15:482021/05/02 生活 諾富特群聚感染恐擴大 陳時中：社區風險要觀察至5月中 16:412021/05/02 生活 確診個案曾搭普悠瑪到宜蘭 台鐵宜蘭站大消毒 11:512021/05/02 生活 華航染疫案規模已超越桃醫 陳時中：仍在監測中 14:592021/05/02 生活 雙北轟中央 柯批戰略錯誤 侯籲快補漏洞 04:102021/05/02 焦點要聞 搭阿里山森鐵 逛朝天宮 案1129踏遍熱門景點 04:102021/05/02 焦點要聞 機組員縮短居檢 傳有立委介入 04:102021/05/02 焦點要聞 陸軍33化學兵群 協助消毒華航3棟大樓 17:462021/05/02 政治 確診者曾搭乘3路線公車 網看停靠站怕爆：愈來愈近了 16:432021/05/02 生活 生活熱門新聞 「2小時1200」諾富特員工做半套為何只待1小時 全場笑翻莊人祥這麼說 - 生活 諾富特女主管2兒女染疫 曾搭公車捷運去西門 診所看病 - 生活 再增4本土 華航、諾富特24人染疫 規模超過桃醫群聚 - 生活 確診個案曾搭普悠瑪到宜蘭 台鐵宜蘭站大消毒 - 生活 易致災梅雨季來襲 2波鋒面接力 全台有雨時間曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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