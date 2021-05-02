中央流行疫情指揮中心今宣布，華航1279名機師採檢專案，新增1名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師。

該名機師主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離，4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；因在台無同住對象，故無匡列接觸者。

本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。

(中時 )