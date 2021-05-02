華航以防疫安全及員工健康為最大考量，2日由桃園市政府環境清潔稽查大隊及國軍三三化學兵群出動，在華航園區內的三棟辦公區域及室外環境，執行全面消毒作業。

桃園市政府環境清潔稽查大隊及三三化學兵群出動約50人，2日上午前往華航園區，針對華航行政中心、組員中心、訓練中心3棟大樓，執行深度消毒清潔作業，而在另一側的台北諾富特華航桃園機場飯店，中央疫情指揮中心還需做採檢作業，因此先不進行消毒。

桃園市政府環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，環境清潔稽查大隊針對室外大範圍面積與地下室，出動車機做消毒作業，以水霧進行空間式的噴灑節省人力，希望透過內外夾擊的方式協助保持華航園區的安全。

陸軍三三化學兵群上校指揮官龔龍峰表示，化學兵派遣30員兵力，針對華航園區的3棟大樓，採取由上而下、由兩側往中間實施室內消毒，今天使用的消毒藥劑是漂白水，並依據衛生署福利部所公告，調製1000ppm濃度消毒藥劑，在全面噴灑大樓內部後，再靜置20至30分鐘即完成作業。

龔龍峰強調，化學兵在執行消毒作業前，會先做好自我安全防護，並檢查測試消毒用機具，及行前教育後，兩人一組進入大樓作業，事前也請華航將中央空調系統開啟，讓氣霧與消毒藥劑可瀰漫室內，藉由空調散布，連空調內都可消毒得非常乾淨，完畢後部隊就撤出大樓進行人員及裝備自我除污。

華航表示，特別感謝桃園市長鄭文燦的支持與協助，獲得桃園市政府環境清潔稽查大隊、國軍化學兵義無反顧地調派出動，軍民一心，與華航站在一起，在國門前線共同守護防疫安全。國軍化學兵去年也曾協助華航執行相關救援包機的清潔消毒作業，以最專業審慎的態度協助確保國人健康。

華航持續配合指揮中心執行疫情管控措施，並強化防疫管理，以確保員工健康，所有辦公區域、航機、車輛皆加強消毒及增加清消頻率，亦落實員工在辦公場所佩戴口罩及勤洗手的習慣，五月起華航園區各單位實施分組居家辦公，減少人員接觸，齊心防疫。

(中時 )