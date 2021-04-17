約土城知名餐廳談判失敗 4男遭砍殺 警2小時逮兇嫌

新北市土城區金城路3段某鵝肉店今晚間6時許發生砍人事件。35歲程姓男子和3位友人與27歲陳姓男子相約在餐廳談判和解，雙方一言不合，陳男遂持刀砍人，導致程男與友人多處擦挫、刀傷，陳男砍人後與同夥搭車逃離。警方到場後調閱監視器，迅速掌握陳男等人身份，帶回2位陳姓主嫌及4位涉案人士，全案依殺人未遂、傷害及妨害秩序移請偵辦。

據了解，35歲程男、56歲郭姓男子、42歲許姓男子和余姓男子昨日在家庭式卡拉OK喝酒，與陳男等人發生衝突，雙方今晚間相約在餐廳談判和解，未料陳男疑因不滿程男一夥人談判回嘴，便與22歲陳姓同夥持刀砍人，造成程男和余男背部刀傷、郭男和許男多處擦挫傷，目擊者見狀嚇壞立刻報警。

所幸，程男與3位友人送醫後意識清楚均無生命危險，警方事後調閱監視器，掌握涉案車輛，在2小時內迅速將2位陳姓主嫌帶回，目前正在釐清詳細犯案原因，全案將依殺人未遂、傷害、妨害秩序偵辦。

(中時新聞網)