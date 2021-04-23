國道三號燕巢交流道南下384k處，23日上午11時左右發生一輛連結車疑因未注意車前狀況，追撞上前方一輛遊覽車，聯結車當下打橫，因阻礙其他行進車輛，南下車道因僅開放外線車道行駛，國道警察獲報後前往協助進行拖吊作業，障礙已於12時15分排除恢復通車，車禍原因仍待後續釐清中。

國道警察表示，11時07分接獲通報，指出國道三號燕巢交流道384k處發生聯結車追撞一輛遊覽車車禍事故，警方趕到現場處理，初步研判聯結車曾姓駕駛疑因未注意前方車況，不慎撞上遊覽車，遊覽車內駕駛及乘客共17人均平安無事，聯結車曾姓駕駛頭部輕微擦傷未送醫。

警方指出，聯結車當時打橫阻礙其餘車輛通行，警方進行內線及中線車道封閉，及拖吊作業，交通障礙已於12時15分排除，已經全面恢復通車。

由於2名駕駛尚未進行酒測，警方也還未進行訊問，車禍原因後續仍待釐清中。

(中時 )