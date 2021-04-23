竹聯幫東堂23歲朱姓男子，不滿王姓男子與其女友交往，上月初率眾以電擊棒電擊王男後，將他強押至南港山區，先對空鳴槍恐嚇，再將王男帶至北市租屋處，將他手腳綁住、雙眼矇住，並持榔頭敲擊王男左手手指，導致兩根指頭粉碎性骨折，傷口深可見骨，其他數人並徒手毆打頭部，朱嫌更出言恐嚇「要你一隻手、一隻腳」。

大安分局獲報立即成立專案小組，21日將朱嫌等6人檢肅到案，並在租屋處地下密室內意外破獲毒品分裝場，查扣到精煉大麻原液2大瓶、大麻煙油管57支、大麻煙油1罐、大麻煙油分裝空瓶1批、分裝藥丸膠囊1批、分裝量杯15個、電子煙具8組、毒咖啡包70包、奶茶包原料7包、封膜機1台、點鈔機1台、電子磅秤1台、大麻研磨器1個、刀械4支、電擊棒1支、鋁棒2支等贓證物。

全案訊後，將朱嫌等人依毒品、組織、妨害自由、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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(中時 )