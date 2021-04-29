民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑疑涉毒，主委吳怡農今天說，黨員趙介佑言行嚴重影響黨的名譽，執委會提案盼評議委員會啟動調查，並提出嚴厲除名處分，評委會已受理。

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民進黨北市黨部主委吳怡農接受媒體電訪時表示，今天召開臨時會議就是對此事的重視，會盡快完成調查程序。

吳怡農說，黨員趙介佑言行已嚴重影響黨的名譽，這件事情很嚴重，因少數人行為傷害多數黨員長期努力，市黨部執委會嚴肅看待，因此提案給評議委員會，希望啟動調查程序，並提出最嚴厲除名處分。

吳怡農表示，評委會已受理並啟動調查，後續會依黨規等程序，盡快給外界交代，評委會預計下星期會討論，時間未定，依黨內程序，先由執委會提案後再進評委會調查。

吳怡農指出，至於趙映光是評委召集人，今天有迴避會議，後續依黨規及黨內條例處理，會從速從嚴辦理，也會給當事人說明機會。

媒體日前報導，趙映光兒子趙介佑疑涉刑案遭聲押。民進黨台北市黨部27日發新聞稿表示，黨員嚴重影響民進黨名譽及形象，依黨章及紀律評議裁決條例規定，予以處分。民進黨北市黨部今天召開會議，討論趙介佑案。

此外，立委邱顯智昨晚在臉書（Facebook）發文指出，趙介佑網路舊圖文顯示，懷疑趙介佑曾在警局面見借提犯嫌。警政署表示，成立專案小組調查，違者嚴辦。台北市警察局長陳嘉昌今天說，已要求深入調查，員警借提人犯過程中疑有疏漏，會追究行政責任，若有疏失將懲處。（編輯：卞金峰）1100429

(中央社)