一家退休基金集團周三對荷蘭皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell)提出批評，認為其氣候變遷策略還仍遠遠不夠充足，將在接下來的股東會反對該提案。

殼牌已經要求投資人，在接下來時間對於其能源轉型策略進行投票。

該策略希望在化石燃料業務和買家的支援下，公司到2050年能達成淨零碳排。

英國退休基金LAPFF執行長Doug McMurdo表示，提出的策略無法充分解決殼牌面臨的挑戰，因為來自再生能源的競爭，化石業務可能即將面臨淘汰。

McMurdo將在股東年會上呼籲成員反對該氣候策略；並且也質疑殼牌的策略過於依賴大量的碳捕抓和儲存(CCS)，認為CCS在沒有補貼的情形下是無法成功的，所以也不會達成淨零碳排。McMurdo還表示，大量種樹的行動似乎不可行，解決方案應該側重在水泥、化工製造等產業。

殼牌另一家投資人，教會養老金委員會(CEPB)表示，這些重點需要殼牌提出證據，以表明自己已經在實施其策略。然而CEPB投資長Adam Matthews在周三發表一篇聲明中表示，CEPB可能會投票支持殼牌的能源轉型策略。

(時報資訊)