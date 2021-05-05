富達國際發表「女力驅動大未來—2021台灣女性投資理財報告」，調查發現，台灣女性的財務焦慮感較高，有四成五的女性擔心自己的財務狀況，男性則為三成七。而受新冠肺炎疫情影響，逾三成(36％)台灣女性的個人收入減少，但台灣女性在投資、儲蓄或退休金存款上也比較傾向維持原有水準。

富達國際去年首度將大規模女性投資主題調查帶來台灣，今年的「女力驅動大未來」調查報告更擴大調查範圍。

調查在問到疫情是否有對個人儲蓄或投資力造成影響時，逾五成(53％)受訪者都認為影響中性，但仍有兩成女性認為因為疫情而出現財務困難。

全球各地民眾面對愈來愈長的退休人生，台灣女性最在意退休後的可支配收入多寡及退休生活水準。台灣女性平均薪資和退休儲備也較男性低，但期待擁有的退休金卻比較高，顯見台灣女性要面對較高的財務落差挑戰。調查也顯示高達37％的台灣女性沒有信心實現個人退休收入目標，主要是因為收入不足以應付不同的需求。

和富達去年調查結果相較，台灣人預期退休年齡延後兩年。富達2021最新調查顯示，台灣女性預期退休年齡為63歲，男性為64歲。女性的退休儲蓄目標金額較去年多15％，期待退休後年收入達110萬元，男性調查結果則與去年相去不遠。

富達投信投資部主管張翠玲表示，雖然台灣女性在理財上的焦慮感較男性高，儘管受疫情影響令三成多女性的個人收入減少，但樂見一半的受訪女性維持原來的投資、儲蓄和退休金存款額，這表示大家都採取長線的方式累積財富，為未來作準備。

這次調查也首度探究台灣民眾對ESG投資的認識，仍有六成以上的台灣民眾不知道何謂ESG永續投資。有三成六的女性受訪者有聽過 ESG投資，有四成的男性受訪者表示有聽過。還有三成受訪民眾認為，只有那些手上握有大筆資金的人才能從事ESG投資。

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱表示，投資人對永續投資還覺得陌生，目前在投資面已經逐漸證實，具備ESG因子的投資研究下，具備較佳ESG評級的標的金融產品，在2020年新冠疫情造成經濟波動下，風險抵抗力與報酬表現相對ESG評級較差的標的為佳。台灣投資人應該要走在這個趨勢的前面，把握ESG相關的投資機會。

(工商 )