台灣最大電梯企業永大機電（1507），經營權才剛由日立集團接掌不久，就爆出前董事長許作名及公司董事、財務部經理及其親友等人，於2018年間涉嫌內線交易，各自獲利數十萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分13路發動搜索，預計約談12人到案，全案將朝《證券交易法》內線交易方向偵辦。

檢調獲報，永大機電2018年10月26日在公開資訊觀測站公告「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」的重大訊息 ，揭露日立集團擬以每股60元價格公開收購永大普通股1億5661萬9362股至3億6096萬4461股，相當於永大38.32％至88.32％股份。

永大前董事座、時任永大電梯設備總經理許作名、時任財務部經理張瑞薰等15人，在該重大消息確定後、公開前，因知悉該重大消息，利用本人或借用他人證券帳戶，大量買進永大公司股票，各自獲利30至60萬不等，涉犯《證券交易法》內線交易。

(中時 )