屏東縣黃姓男子因追求已婚曾姓女子不成，開車衝撞並將人帶走，最後將曾女棄屍屏東市空屋中。曾女真正死因仍待解剖鑑定報告，初步推測疑似因後腦強烈撞擊重傷致死。曾女過世後雙眼未閉，似乎死不瞑目；黃嫌除了在偵訊時極不配合，還向警方嗆聲，「我把她載走是想救她！」

據了解，曾女遺體及身上衣物完整，外表有撞擊後的傷痕，沒有大量血跡，也沒有其他器具造成的外傷，初步推測疑似是因後腦遭強烈撞擊後，重傷致死。而曾女雙眼未閉合，研判可能是曾女遭撞擊當下仍維持生命跡象，被帶走後未送醫救治。

黃嫌嗆警方說，「我把她載走是想救她！」讓人氣憤。（潘建志攝）

警方研判，黃嫌在萬丹鄉製造假車禍後，隨即將人載至屏東市的空屋丟棄，曾女因後腦遭重創昏迷，又被粗魯拖上下車，可能導致顱內出血惡化而死亡。但黃嫌在偵訊過程中不但不配合，拒不吐實，還嗆警方說，「我把她載走是想救她！」讓警方十分氣憤。

警方及親友也希望8日晚上10時許，行經屏東縣萬丹鄉大昌路段的民眾，可提供行車紀錄器畫面，還原事發經過。

(中時 )