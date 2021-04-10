屏東一名29歲才剛新婚一年多的的曾姓女子，多次在店內遭到55歲黃姓男子性騷擾並熱烈追求，曾女多次斷然拒絕，甚至兩度到警局提告，想不到此舉惹怒黃男，8日深夜以製造假車禍方式擄人殺害。今（10日）上午屏東地院裁定黃男羈押禁見。律師林智群無奈表示，立法院《跟蹤騷擾防治法》現在還沒通過，發生這樣的事情，真的是欲哭無淚。

警方指出，8日晚間10時獲民眾通報，指稱萬丹鄉大昌路發生車禍，但到場時卻發現，肇事者將傷者載離，附近的醫院卻未有傷者就診紀錄，警方察覺事態不妙，火速成立專案小組追查後發現，黃男愛慕曾女多時，前後騷擾曾女多次，是警方的頭痛人物之一，曾遭警方依法移送裁處。

但黃男卻死性不改，此次做案前，心思縝密的先拔除行車紀錄器記憶卡，發生車禍後，黃嫌除了在偵訊時極不配合，還向警方嗆聲謊稱，「我把她載走是想救她去醫院！」手機也立刻關機躲避追緝，最終在14小時內抓到黃男，依殺人罪及妨害自由罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

律師10日臉書坦言，《跟蹤騷擾防治法》到現在還躺在立法院還沒通過，曾姓店員根本沒辦法聲請保護令，至於告刑事，程序也沒那麼快，最後發生這樣的事情，真的是欲哭無淚。「碰到這種事情你能怎麼辦？自力救濟嗎？」。

他也提及，幾年前高雄有一個計程車司機，也是一直騷擾一個女生，還對女生父親惡言相向，女生父親氣不過，拿水果刀殺了計程車司機，這個案子後來一審判6年6個月，二審判6年2個月，最高法院改判4年（罕見的最高法院自為判決）。

最後，律師大嘆，因為要防止惡人的惡行，自己只能變成殺人犯，代價是4年，（看得出來，法院已經是盡可能輕判了），這個世界是怎麼了呢？

(中時新聞網)