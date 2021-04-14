國民黨主席江啟臣中午接受Yahoo TV「鄉民大會」訪問，與藝人郭子乾扮演的「韓國魚」同框。「韓國魚」要江用一句話形容參選黨主席可能人選，江評中廣董事長趙少康「辯才無礙」、前主席朱立倫「學養俱佳」、高雄市前市長韓國瑜「溫暖周到」、智庫副董事長連勝文「真誠善良，是好哥兒們、好兄弟」。

「韓國魚」問江是否怕與朱競爭？江用台語回應「怕啥」？被問到是否怕與韓競爭？，江說：「他那麼溫暖周到的人，應該會想到要怎麼做」、「我們應該去吃一下韓江烤肉」。

與會的資深媒體人黃暐瀚則認為，趙少康若參選黨魁，對江啟臣及未表態的競爭者會有影響；若趙沒選，韓參選就會是變數；朱立倫則是有可能會參選。但總言之，他認為朱立倫、韓國瑜都未必會選，連勝文的參選機率遠遠超過兩人，「非常、非常高」。

對於連勝文主張「專職黨主席」，不要另兼公職。身兼立委的江啟臣表示，政黨存在的目的是為了眾人之事、為了人民，因為政黨與眾人之事很難切開，黨、政無法分割，若黨職與公職可以做好的搭配，有民意基礎的民代可以更接地氣，「我一方面擔任黨主席，一方面擔任民意代表，我覺得對黨是加分的」。

江啟臣說，國民黨現在是在野黨，需要傾聽人民聲音，現在最能聽取人民聲音的就是公職人員，在野黨若能接地氣，與民意直接連在一起，有助於調整黨的政策方向，監督政府，國民黨也將更有機會重返執政。

有網友提問是否讓趙少康參選黨主席？江啟臣說，這種說法是把國民黨想得太威權了，國民黨有制度，誰能參選，要看黨規。趙少康1月底已回復黨籍，中評委身分是必要參選條件，他有權聘趙擔任中評委，但另一個條件是要黨齡超過1年，必須經由中常會修改規定。

網友質疑為何可讓郭台銘登記總統初選，不能讓趙參選黨主席？江啟臣說，一般黨員原本就可以參加公職初選，與黨主席選舉制度不同，問題在於是否因人設事；黨內認為應貫徹制度，制度之前所有黨員一律平等。

對於趙少康主張改革中常會。江啟臣說，國民黨的決策組織過去幾年一直有批評，去年9月全代會就已有所改革，趙少康可能沒有追蹤到，例如中常委名額減少10％，從以往沒任期限制變最長只能做8年，另提高民意基礎比例，從30％提高到50％。這些改革會在下一次選舉落實，如果大家認為還有檢討空間，當然可以再調整。

網友問江對前總統馬英九、現任總統蔡英文的看法，江啟臣說，馬英九是「馬不停蹄」，卸任了還經常關心國家大事和黨內；蔡英文則是「神隱網紅」，掌握國家資源，只怕觸及率不好，呼籲蔡英文不能神隱，只當網紅。

與江啟臣一起上節目的文傳會副主委鄭照新，被問到為何不能把江變成像蔡英文一樣的網紅？鄭說，蔡英文聲量雖高，但罵聲多於讚聲，追求聲量反而忽略太魯閣安全問題；若能做到維護安全，相信她關掉臉書，聲量也不會受影響。

對於促轉會再延任1年，江啟臣批評是浪費公帑。他說，促轉會一延再延，就是能力不足，而且沒有促進社會和諧、化解對立、實現正義，憑什麼再延？促轉會已經「東廠化」，為什麼還要存在？延任一切只是為了位置與資源。

(中時 )