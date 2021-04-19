總統蔡英文今日接見「第九屆台灣兒童醫療貢獻獎得獎者」時強調，面臨少子女化的挑戰，政府在照顧幼兒的政策上特別關注，也將持續挹注更多預算，讓照顧可以更周全。並盼更多年輕醫師投入兒童醫療領域，給孩子一個更健康、更安全的未來。

這次獲得「終身貢獻獎」的中研院張美惠院士，曾推動新生兒接種B肝疫苗，致力於降低兒童肝癌的發生率，獲得這項榮譽是實至名歸；現場也有小兒耳鼻喉科權威—來自馬偕醫院的李國森資深主治醫師，李醫師是兒童上呼吸道的守護者，非常恭喜他獲得「焦點貢獻獎」。

獲得「中流砥柱獎」的高雄榮總兒童醫學部邱益?主任，是病童眼中慈愛的「邱叔叔」，視病猶親地醫治陪伴著慢性腎臟病的孩子。她也很高興有年輕的新血、專業的團隊，持續投入兒童友善醫療。包括這次「兒科新銳獎」得主—台大兒童醫院劉士嶢醫師。而這次醫療團隊獎得主，同樣是來自台大兒童醫院的急重症兒童轉院外接團隊。

兩位「兒童護理獎」得主，一位是台東馬偕醫院的吳家慧護理師，長年在東台灣照顧新生兒的健康；另一位是台大兒童醫院的趙芳欣護理師，長期投入兒童安寧醫療，陪伴病童和家屬走過人生最艱難的道路，非常不簡單。

蔡英文強調，台灣正面臨少子女化的挑戰，政府在照顧幼兒的政策上特別關注，也將持續挹注更多預算，讓照顧可以更周全。也希望更多年輕醫師都可以投入兒童醫療領域，給孩子一個更健康、更安全的未來。

蔡英文也感謝所有醫護人員，疫情期間站在第一線，是最辛苦的、承擔風險也最大。接下來將擴大疫苗施打範圍，希望讓全民擁有足夠的防護力，這部分非常重要，還需要大家繼續幫忙。

(工商 )