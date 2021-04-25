我友邦帛琉因舒立基颱風造成公共設施受損，我國援助100萬美元協助修復，帛琉總統惠恕仁昨天對此表達感謝。外交部強調，我國政府基於對台帛邦誼的重視，每年依據帛琉政府基於國家發展及民生建設所提出的需求，在外交部相關預算額度內提供協助。

惠恕仁昨天在臉書轉貼帛琉總統府的新聞稿表示，4月23日收到台灣駐帛琉大使致贈的100萬美元。這項支援將改善受損的基礎設施，以恢復和振與旅遊業，

疫情使帛琉陷入財務壓力，帛琉最大的合作夥伴之一台灣的慷慨解囊，帛琉相信將能盡快復甦，以創造收入，推動當地經濟發展。

惠恕仁表示，非常感謝中華民國（台灣）一直以來的支持和協助，「您的慷慨不會被遺忘」，盼無論是在艱難時期還是充滿挑戰時期，進一步加強帛琉和台灣關係。

對此，外交部表示，帛琉經濟發展高度倚賴觀光業，因此受到疫情的衝擊極大，總統惠恕仁在今年1月就職後，便以重振觀光產業為優先政策之一。我國因此依據帛琉政府的請求提供援助，用於重建及修繕上週遭舒力基颱風損壞的觀光設施及其他相關基礎建設。

外交部強調，帛琉是我國重要的太平洋友邦，兩國長久以來的合作關係緊密，未來將持續基於南島文化的淵源、對民主自由人權普世價值的堅持，秉持同舟共濟的精神，共同對抗國際疫情的影響，深化台帛邦誼。

(中時 )