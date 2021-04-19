高雄1名蔡小姐就學時是田徑好手，但國中時期走樓梯不慎左腳「翻船」，造成腳踝韌帶斷裂，導致左腳一直疼痛長達15年，嚴重影響生活行動，只要走路時間過長就會引起腳底筋膜發炎，這期間蔡小姐嘗試所有治療皆以無效收尾，最後絕望的以死馬當活馬醫的心態，向A.C.E運動中心趙嘉豪老師求助後，僅經歷兩次治療，就醫治了15年的腳傷。

蔡小姐因為一次的左腳扭傷，葬送了原有的選手夢想，除此之外，更造成許多生活上的不便，嚴重到一度連蹲下如此簡單的動作都無法完成，左腳的小拇指更因為扭傷，整體向外歪斜，連穿夾腳拖看似家常的動作，都成了蔡小姐不易達成的事，甚至穿布鞋行走時，小拇指也會不斷與鞋子摩擦，對蔡小姐來說買鞋也成了一大問題，她無奈說「這幾年要買到合適的鞋，比找到對象還難」。

15年來，她幾乎都嘗試過了所有的治療，包括中醫、西醫、整骨、電療，但依然治標不治本，也只有短期改善狀況。甚至以為只要重新開始運動，透過簡易健身建立身體肌肉強度、提升核心，或許能舒緩疼痛感。

趙嘉豪老師為許多國手的指定物理治療老師。（柯宗緯翻攝）

她表示，重拾運動後在短期內確實改善了腳踝疼痛的況狀，但時間一久舊傷竟讓她開始有站不穩的問題，對於喜愛運動的她來說，這個傷不只帶來身體上的疼痛，也帶來長期的心理的憂慮和煩悶。

透過朋友介紹，蔡小姐找到A.C.E物理治療趙嘉豪老師，經過判斷後第一次趙老師先以紅繩懸吊系統進行治療，檢測蔡小姐身體的肌力平衡，以此喚醒深層肌群，再透過專業的手感找出真正影響腳踝傷痛的根源，經過兩次治療，竟解決了蔡小姐長達15年來的困擾。

趙嘉豪老師使用紅繩懸吊系統進行治療，檢測身體的肌力平衡。（柯宗緯翻攝）

蔡小姐說，治療過程中其實不會有太大的感受，但神奇的是，治療後站立的穩定度提升很多，也開始能感受到身體肌肉的變化，讓她更感動的是，整整困擾15年的腳踝舊傷終於康復，不僅能恢復正常走路，還能持續她的運動生活。

趙嘉豪表示，現在許多人都有陳年舊傷的問題，也不斷針對受傷的部位進行治療，但其實疼痛不一定是受傷的部位造成的，而是要精準找出根源才可有效治療，這同時這也是A.C.E能成為頂尖物裡治療中心的原因。

他指出，該中心兩大專業核心「徒手治療」和「運動訓練」，以筋膜放鬆術找到肌肉不平衡的地方，改變受傷組織並修復，再透過基礎運動加強核心改善肌力，但前提是這都需要以紅繩懸吊系統先進行評估才能達到多方完善檢測。

(中時 )