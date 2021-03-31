淡水男搶銀樓9000元金戒指，10分鐘內遭警逮捕（翻攝照片／戴上容新北傳真）

29歲陳姓男子29日下午5時許，於淡水區中正路上一家經營近30年的銀樓試戴價值9000元金戒指，卻在試戴時拔腿逃離銀樓，61歲李姓老闆見狀，立即報警處理並於後方追趕，淡水警方立即到場並在附近加油站查獲逮捕陳男，淡水警方表示，訊後依搶奪罪嫌，將陳男移送士林地檢偵辦。

據悉，陳男無業，有毒品、竊盜等前科，近日疑缺錢花用，29日傍晚5時許走進淡水中正路上一間老字號銀樓，向李姓老闆佯稱想買尾戒防小人，試戴時聲稱戒指戴不下，希望老闆改大一點，在二度試戴時，直接搶走價值9千元的金戒指並奪門而出，隨手攔了計程車逃逸。

李姓老闆見狀，請太太報警尋求協助，自己一路追著計程車拔腿狂奔，並高喊「搶劫！」，後續見到計程車在淡水捷運站前的中正東路、學府路口停等紅燈，連忙追上前，並呼叫民眾協助抓賊；陳嫌見狀嚇得棄車逃逸，徒步往北市方向狂奔。

淡水區警方獲報後，派出大批警力圍捕陳男，於中山路派出所旁的加油站攔截圍捕陳男，陳男逃逸過程不到10分鐘，訊後也被依搶奪罪嫌移送法辦。

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(中時 )