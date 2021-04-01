三重永安里長積極維護環境 髒亂地變身美麗公園（三重區公所提供／戴上容新北傳真）

永安里黃里長目前是新北市最年輕的里長，從小志願即為當里長，在設計過程中，黃里長全程參與，完工後更是用心經營積極認養維護，且里長善用女力，親率里內志工共同彩繪巷弄牆面，在綠意盎然的特色彩繪下，為牆面增色許多綠化創意的巧思。

三重區車路頭街122巷及力行路2段63巷的交叉口空地，長期遭汽機車違停占用，且地面破損、環境不佳，日前三重區公所接獲永安里黃麗伃里長建議，將該處荒地重新整理，地面整平，舖設紅白相間的透水磚，並新砌百歲磚花台，種植亮麗植栽及增設運動設施，讓這片巷弄間的小空地，瞬間變身為充滿綠意的小公園。

三重區長陳奇正表示，永安里人口有4千3百餘人，但里內卻沒有可休憩的公園，而力行路2段63巷內這片荒地原因缺乏管理、地面凹凸不平，還長期遭汽機車停放占用，不利人行，影響環境景觀，於是永安里黃麗伃里長有了將之改建為公園的想法。在當地議員挹注資源及里長催生下，公所也加速辦理這片閒置用地的整建，並在公園內增設扭腰機、大轉輪等多樣體健設施，適合各種年齡層使用，打造成社區凝聚共識的活動休閒空間。

陳奇正表示，公所將巷弄裡的閒置用地，綠美化後成了一個全新漂亮的綠地空間，提供里民間一個新的交流場所，促進社區的凝聚力，未來公所也將配合市府的新北綠家園專案，多多檢視轄內有無閒置土地或空間，以充分活化使用。

(中時 )