捷運三鶯線工程正如火如荼進行，但民眾指控，大車往返工地，造成道路破損。對此，捷運局表示，捷運施工範圍不需使用三鶯線國華站周邊道路，破損問題將由公所維管、修繕。（民眾提供）

新北市捷運局正如火如荼進行捷運三鶯線工程，許多大車往返工地，造成道路破損。鶯歌區建國里長林清得指控，鶯歌永明街、建國路、國華路面常有坑洞，路面殘破不堪，有里民騎車行經時甚至摔倒受傷，屢屢向捷運局反映卻未獲解決。對此捷運局表示，捷運國華站施工不需使用道路，之後破損問題將由公所維管、修繕。

「特種車輛每天進出工地，不會經過周邊道路嗎？」林清得說，捷運國華站近期頻繁施工，許多砂石車、連結車進出施工地，導致不少柏油路面出現破損、坑洞情況，永明街近期更是一次破了5個大洞，民眾騎車稍快就有可能摔車，先前向捷運局反映，對方卻表示，自己不是權責機關，但捷運施工車明明就是路面壓損的原因之一，不懂捷運局為何不願付修復責任。

捷運局表示，捷運施工會申請路權，路權申請範圍不是無限制。三鶯線國華站周邊捷運施工範圍不需要使用道路，因此該站施工範圍外的道路，路權是由鶯歌區公所維管，不過鶯桃路、福德一路因捷運施工需要，目前是由捷運局代為接管維護。

鶯歌區公所表示，除了捷運施工因素外，水利工程施工也會影響，目前道路權管仍是公所維護，永明街等路段破洞已在第一時間處理，刨鋪完畢，公所接獲巡路員、民眾通報後也會立即前往修復。不過，市議員蘇泓欽表示，非縣道部分雖是區公所維管，但離捷運完工時間還有數年，破損情況頻傳，公所沒有龐大經費可屢次修繕，且若民眾受傷申請國賠也是市府責任，呼籲捷運局出面協助道路維護。

(中時 )