彰化縣社頭鄉湳雅國小將在明年12月迎接70歲大壽，校方為了營造更安全舒適的學習環境，向縣府爭取經費，規劃「操場週邊圍牆整建工程」。(吳建輝攝)

彰化縣社頭鄉湳雅國小將在明年12月迎接70歲大壽，校方為了營造更安全舒適的學習環境，向縣府爭取經費，規劃「操場週邊圍牆整建工程」，彰化縣長王惠美7日上午特別現身湳雅國小，親自了解學校實際需求，並且允諾投入經費，要讓學生有更優質的學生活動空間。

湳雅國小校長賴益進表示，感謝縣長的親臨會勘與縣府的經費補助，目前學校操場西側圍牆，約有115公尺是臨時簡易鐵皮所搭建，北側則是75公尺的水泥磚牆，接使用將近20年時間，鐵片凹陷繡蝕，水泥圍牆同樣有嚴重龜裂的情形，加上榕樹根盤結，隨時有倒塌的疑慮。

王惠美表示，今天特別到學校視察，發現問題頗大，確實有許多地方需要改善，學校目前規劃猜除西側圍牆，另外還要將北側圍牆局部修整，未來與西側圍牆結合，進行一個整體規劃，結合在地產業特色，並且重新設計更具安全、美觀且透視性的圍牆。

王惠美說，除了老舊圍牆整修之外，縣府另外也核准90萬元的兒童遊憩設施、另外學校目前也在爭取PU跑道，以及另側的圍牆，學校目前已經正在做通盤的規劃，縣府也會大力支持，期待改善後的校園，能讓所有師生能在優質的環境中成長，也讓明年校友回到母校時，能夠看到湳雅的改變，一同歡慶70周年校慶。

(中時 )