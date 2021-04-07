岡山區4里8日午後停水 影響500戶居民 16:242021/04/07 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台水七區處7下午發出公告，岡山區岡山里、平安里、維仁里與壽天里於8日下午1時至晚間6時停水，請民眾儲水備用。（摘自台水公司網站／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣自來水公司第七區管理處7日下午發出公告，岡山區岡山里、平安里、維仁里與壽天里因為岡山路275號前施工，於8日下午1時至晚間6時停水，請民眾儲水備用。此波停水影響500戶居民。 同時，台水公司也出動廣播宣傳車，向岡山區岡山里、平安里、維仁里與壽天里民眾廣播告知。 橋頭科學園區 再添7科技廠預約進駐 證交所今線上引資 規模空前 寬量合辦 邀51家聚焦ESG (中時 ) #停水 #岡山里 #平安里 #維仁里 #壽天里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市供5停2第二天 盧秀燕：持續掌握用水情形隨時應變 11:082021/04/07 生活 卓蘭修復日式宿舍 詹冰文學館啟用 04:102021/04/07 地方新聞 寶山人喝嘸寶山水 鄉長籲檢討 04:102021/04/07 生活新聞 台版兼六園超好拍 來聞香香DER世界 11:302021/04/07 生活 自行車停車場改建 科技大樓再添綜合停車場 14:262021/04/07 寶島 台中標地200億入袋 水湳、烏日地王換人 14:002021/04/07 財經 今日0確診 國際疫情上升 模里西斯自中低風險國家移除 14:172021/04/07 生活 歐盟藥管局認AZ疫苗和血栓有關 指揮中心：繼續打 14:282021/04/07 生活 罷免陳柏惟民調預言結局 「刪Q總部」急發4大罪狀號召出征 10:492021/04/07 政治 加州2000萬人接種疫苗 6／15生活重返正常 11:052021/04/07 國際 新北環狀線出土段爭議不斷 500餘名人說明會場外抗議 12:522021/04/07 社會 寶島熱門新聞 桃園市復興區羅浮高中 免試入學獨招報名 - 桃園市 口湖台灣鯛業者研發智能養殖 打造地方創生外銷基地 - 寶島 新北市圖同名召集令 晉升借書VIP - 新北市 新北圖書館說故事 認識眷村文學 - 寶島 嘉義市隊全壘打 3校奪閱讀教育的奧斯卡獎 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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