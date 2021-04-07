台灣自來水公司第七區管理處7日下午發出公告，岡山區岡山里、平安里、維仁里與壽天里因為岡山路275號前施工，於8日下午1時至晚間6時停水，請民眾儲水備用。此波停水影響500戶居民。

同時，台水公司也出動廣播宣傳車，向岡山區岡山里、平安里、維仁里與壽天里民眾廣播告知。

(中時 )