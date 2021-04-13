民進黨高市黨部爆發茶壺裡的風暴！市黨部執行委員葉建德等4人13日點名黨部主委、綠委趙天麟，公然以市黨部資源，力挺所屬派系的湧言會旗下有意參選2022市議員的4名子弟兵。趙天麟澄清，看板為其自費掛上，強調自己是各任主委中處理黨務最高標準，任何新舊人需要他幫忙，都非常樂意。

「湧言會挾地方黨務資源以令天下！」葉建德痛批，近日市區五福、中華路口出現一塊巨型看板，上方是以民進黨宣傳政績為主，可是一旁卻出現4位「高雄正能量」市議員參選人形象照，不知情的路過民眾恐以為民進黨已為2022縣市議員選舉超前部署。

葉建德認為，趙天麟將黨部執行長派到競爭主委選舉的議員選區（岡山）參選，還公然占用黨務資源打個人選戰，除利用黨部公務車跑選舉拜訪行程外，更大喇喇以黨部名義致贈花籃！這對昔日的競爭對手，算厚道嗎？叫人應該如何含淚團結？

葉建德痛斥，趙天麟忘了黨部主委身分，不把民進黨現任議員及初選機制放在眼裡，意圖將市黨部私有化，轉型成為「海天下」。現在已經不是黨內有派系，而是公然黨內有黨。因此，公開予以譴責，並要求公開黨費運用帳務明細，嚴格接受黨員監督。

趙天麟澄清，自己跟小英總統的看板，是響應黨中央號召下所掛的政績宣傳。至於旁邊的另塊4位新人看板，是他們自費處理，並未使用黨資源，且在3月31日前已離職，非在職黨工。

民進黨高市黨部聲明指出，市黨部主委及所有黨工皆為黨員的公共財，願意為所有有意投入參選的現任或新人參選人推薦助選。況且已在執委會上做充分說明，提出疑問的執委也未再有不同意見，對於會後採取對外發稿方式進行不實批評，感到不解與遺憾。

(中時 )