台北市高協理事長吳見亨（右）致贈花蓮縣壽豐鄉平和國中電子擊球模擬設器材一套，由校長黃建榮（左）接受。（花蓮高爾夫委員會提供）

在東華大學校長趙涵捷大力促成下，花蓮平和國中高爾夫教室18日舉行啟用典禮，台北市高爾夫協會並展現濃濃的人情味，致贈電子模擬擊球器作為賀禮，為偏鄉推展基層高球扎根再添佳話。

為了感謝台北高協的盛情，花蓮高爾夫委員會也情義相挺，與台北高協結為「兄弟會」，彼此相約全力襄助中華民國高爾夫協會推動高球基層扎根。

花蓮高爾夫委員會主任委員黃冠欽強調，縣市高球組織相互支援、同心協力是國內首見，期待發揮「一加一大於二」的效果；台北市高協理事長吳見亨補充，希望偏鄉跟都會選手都能享受相同的待遇，不要輸在起跑點上，也期許引進更多資源，讓小選手受到更妥善的照顧，帶領我國高球重返榮耀。

平和國中高爾夫教室佔地近百坪，包括兩座簡易練習場和一座模擬擊球設備，以及部份重量訓練器材，是東華大學校長趙涵捷在地方深耕多年後，展現其豐沛人脈，協助募集各方資源而來。

平和國中校長黃建榮表示，希望藉由更先進的器材，讓平和國中及周邊學校的選手共享，帶動花蓮高球起飛，「要讓高球蓬勃發展，一定要先打破高爾夫貴族運動的刻板印象，更歡迎周邊的學校選手一起使用，利益均霑。」

花蓮縣議員吳東昇、全國高中高職家長會長協會理事長唐一弘等貴賓也前來祝賀，讓啟用典禮現場氣氛熱烈溫馨，關心地方高球發展的吳東昇目睹高球教室牆壁斑駁、油漆剝落，當場慨允捐贈油漆，希望選手們在煥然一新的教室下訓練，心情更愉悅，球技也能大幅精進。

東華大學體育中心主任楊昌斌教授指出，平和國中獲贈的電子模擬擊球器，是花蓮30所高球基層扎根學校第一套電子擊球設備，對矯正基層選手基本動作非常實用，選手進步將指日可待。

(中時 )