新冠肺炎疫情改變消費者行為，客思達-KY(2936)積極強化品牌在網路上的新型銷售模式，客思達-KY財務長潘敏行表示，公司利用既有的優勢，帶入新的產品管理及行銷方法，創造獨特的銷售模式，拓展公司業務成長空間。

客思達-KY今天舉行線上法說會，客思達-KY為家具廠，營運模式為自大陸及馬來西亞等亞洲地區進口家具，在美國地區銷售，新冠肺炎疫情改變消費者行為，客思達-KY也因應消費行為改變銷售型態，透過強化品牌在網路上的銷售及結合在地供應商提供購買客戶保障，建立新型銷售模式。

目前客思達-KY透過實體零售商客戶銷售產品佔比約75%到80%，電子商務部分則是與亞馬遜等電子商務平台合作進行銷售。

潘敏行表示，消費行為受疫情影響，消費採購渠道傾向愈來愈多從電子商務及網路平台，消費者搜尋資料決定消費產品選擇，但家具產業還是比較特別，消費者對大型家具組還是有能親身體驗的需求，因此客思達-KY在產品資訊行銷上會將資源放在品牌建立，讓消費者在網路上可取得完整產品資訊，同時結合公司遍佈美國各地8000家零售商做在地服務，包括：在地運送、組裝、售後服務，提供購買客戶保障，再者，由於家具零售商網路行銷資源及金額投入有限，這方面將由客思達-KY主導，結合O2O強化品牌在網路上及社交媒體的行銷，藉由新型銷售方式，結合在地供應商，拓展公司業務成長空間。

儘管2020年逢全年新冠肺炎疫情衝擊，客思達-KY去年合併營收為103.14億元，年減12.12%，營業毛利為31.73億元，年減5.65，但合併毛利率為30.77%，年增2.12個百分點，稅後盈餘為2.46億元，每股盈餘為3.24元，其中2020年第2季至第4季毛利率分別為32%、31.96%及30.38%，表現亮眼。

潘敏行表示，美國總統拜登推動的新政，對美國房地產有穩定作用，就業率及需求提升，民生消費品及家居產品亦相對正面，預期2021年到2022年美國市場處於相對穩定狀態，面對全球家具供應鏈在國際運輸量能供不應求，以及疫情過後經濟環境挑戰，公司經營團隊已進行相應的準備。

客思達-KY也將致力於提升營業收入品質，依營收來源分析貢獻度，在存貨成本持續上升之壓力下，繼續維持有競爭力的售價及毛利率，同時強化自行開發之數位銷售平台及採購管理平台之功能，以增進交易效率、減少存貨及物流之處理成本及費用，進而達成獲利。

展望今年，客思達-KY將繼續投注心力及資源於管理數據、資訊決策系統之優化，希望結合客思達之供貨能力以及遍及全美之中小型實體通路業者之實體服務，建立自有電子商務銷售平台，朝向O2O線上到線下的銷售模式邁進。

(時報資訊)