新光金控旗下元富證券13日獲准開辦高資產客戶業務，核准以財富管理、債券自營服務高資產客戶。元富證券總經理李明輝表示，看好高資產客戶理財業務發展，加上境外資金回流挹注新成長動能，進軍高端客戶財富管理領域，提供具國際競爭性之金融商品與服務，強化與國際接軌。

元富證券積極發展新種業務，2010年獲准以信託方式辦理財富管理業務，2015年全數分公司皆獲准以信託方式辦理財富管理業務。財富管理整體信託資產規模，自2016年至2020年底成長達233％，手續費收入成長更高達420％。

元富證券2020年積極參與主管機關提出的財富管理新方案，提供高資產客戶具國際競爭性之金融商品與服務，聚焦客製化且多元的資產配置服務。對於架上商品嚴格把關與時刻檢視風險，提供客戶即時有效的示警，據其風險承受力提出調整規劃建議。

針對債券業務，元富證券歷年來為國內各項債券業務之主要交易商之一，2012年起持續為櫃買中心評定為年度「優良中央公債造市商」，2016年獲中央銀行評選為台灣最佳公債交易商。曾獲亞洲金融雜誌（Finance Asia）評選為 台灣地區最佳債券商、財資雜誌（The Asset）「台灣最佳債券商」、「台灣公司債最佳債券交易商」等。

此次取得服務高資產客戶資格，元富證券表示，在債券業務上可開拓更多投資人管道，近來積極提升其產品設計能力，未來可望增加除金融法人外之債券業務。

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