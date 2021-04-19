在過去10年的大部分時間內，全球策略性貝他（Smart Beta）交易所買賣產品（Exchange-traded Products，簡稱ETP）的成長速度居全體ETP市場。晨星基金表示，台灣2020年策略性BETA ETP等資產成長更居亞太區之冠。

然而，根據晨星最新發布的《策略性啤打交易所買賣產品環球指南》，截至2020年12月31日，全球共有1,367檔策略性貝他ETP，總資產規模約為1兆2,200億美元。由於下市產品數量超過新成立產品，使全球策略性貝他ETP的數量有史以來首次在2020年下降。

即使如此，台灣的策略性貝他ETP組別仍然穩健成長，晨星基金表示，台灣區內策略性貝他ETP的資產管理規模增長34％至461億美元，市場於2020年下半年回穩反彈，帶動ETP增長及資金流入。

晨星亞洲ETF研究總監蔡俊傑表示，亞太地區的策略性貝他ETP資產的增長速度略微慢於區內整體ETP市場，但台灣市場在2020年增長146％，成長率相當亮眼，台灣共有12檔策略性貝他ETP，總資產管理規模達36億美元，其中絕大部分的資金僅流向兩檔產品：元大台灣高股息基金0056和新推出的國泰永續高股息00878。

(工商 )