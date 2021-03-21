前民進黨桃園市議員王浩宇。(圖/本報資料照)

針對能源議題，總統蔡英文連日來透過臉書發核四相關圖文，讓台北市議員游淑慧感到非常詭異，並喊話，「與其狂發圖，不如來辯論」，並引來前桃園市議員王浩宇在臉書上留言，而游淑慧也就此議題和王浩宇槓上，更嗆他「連自己罷免說明會都缺席的人，應該不明白面對、勇氣和自信為何物，並解釋為何蔡總統應該出面辯論政策。

游淑慧今(21日)在臉書上發文，呼籲蔡總統與核四領銜人黃士修直接辯論。對此，王浩宇留言表示，關於核四議題，過去馬英九有跟任何「人民」辯論過嗎？游淑慧您唯一支持的郝龍斌有跟任何「市民」辯論過嗎？新北市長侯友宜有嗎？

王浩宇指出，小英不發文，妳說傲慢不溝通；小英努力解釋，妳說很詭異，「我覺得最詭異的是國民黨，表面上支持土條的核四公投，實際上所有自己的執政縣市都不接受核廢料，說要保育藻礁、但僅限於民進黨執政縣市的藻礁，這才是最讓人納悶的地方」。

對此，游淑慧21日晚間也在臉書上發文回應指出，為何蔡英文總統應該直接辯論？並開嗆王浩宇，「喔，當然，連自己罷免說明會都缺席的人，應該不明白面對、勇氣和自信為何物？」

游淑慧指出，蔡英文是中華民國史上被最多公投案質疑的總統，在第一任期就有十個公投案成案，七個公投案通過，其中直接不滿蔡政策施政的有：反對火力發電的增加、反對深澳電廠的興建、反對日本核災區食品進口、並「通過」支持以核養綠，而屬於民進黨最愛的正名議題－東奧正名卻「沒通過」，到了蔡英文的第二個任期，又再次面對四個公投案的質疑。

游淑惠認為，蔡總統身為史上最高得票的總統，我想她應該有勇氣、自信，也有能力能為自己的政策辯論，並贏得認同，並在這些被挑戰的政策中，隨便挑一個她最在意的議題，然後和提案人直接辯論，不挑核四議題，挑萊豬議題也行，或藻礁的昨是今非原因也很好。

游淑慧質疑王定宇，「如果王先生認為這樣建議是刁難？那顯然可能是因為您比我們更了解蔡總統的論述能力」，並指馬英九當年身為總統，就曾願意和在野的蔡英文辯論EFCA，「因為相信自己就無懼辯論」。

對於王浩宇牽拖雙北市長，游淑慧則反嗆，「是懶得查資料？懶得動腦？就我印象所及，雙北至今沒有提過地方議題公投」，但她也同意，如果有一天，我們台北市，有市民提地方公投，反對市府的政策，那麼市長本人也應該挺身而出，為自己的政策勇敢辯論。

(中時新聞網)