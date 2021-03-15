神隱6天首現身！ 王定宇回應同居風波：我不再租了，太太都清楚

已婚的民進黨立委王定宇被周刊拍到民進黨發言人顏若疑似同居，2人均稱是房東、房客的關係，王神隱幾天後，今早首度面對媒體，對於同居問題表示，現在不租了，他太太從租屋到不租都清楚。不過，網友聽聞直言，這真是最噁心的一句話，如果太太清楚，為何不出面一起說清楚。

王定宇今（15日）上午現身立院受訪，對租屋一事表示，相關問題已在第一時間回應，和顏若芳真的就是房東和房客、單純分租關係，房子僅租幾個月而已，現在已不再租了。他也提到，這段時間讓支持的朋友擔心，也讓媒體朋友花了很多時間，覺得「不好意思」，並強調，太太從租屋到不租都清楚。

不過，對於王定宇的回應，網友直言「最噁心的一句話，我太太都知道」、「瓜田李下都不懂，被質疑是剛好」、「繼續凹，繼續凹就對了」、「那顏若芳幹嘛躲起來」、「這位的品格遲早有其他事情」、「可憐的太太，鬱卒啊」。

還有網友發現，如果太太真的都知情，幹嘛不陪同一起開記者會，「他老婆的FB發文一直停留在3/9日」、「老婆的沉默很奇怪」、「讓太太出來說吧！既然太太都OK，別人也沒什麼好說的，那又幹嘛退租」、「既然太太知道，沒有問題何必退租？應該是換個地方吧」、「怎不見太太出來背書」。

(中時新聞網)